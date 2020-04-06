Боевые корабли Тихоокеанского флота провели учения

Ракетный крейсер «Варяг» и эскадренный миноносец «Быстрый» Тихоокеанского флота провели учения.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Финальным эпизодом манёвров стало выполнение комплексной артиллерийской стрельбы по береговым целям. Её вели из 130-миллиметровых корабельных автоматических пушек АК-130.

Учения ТОФ начались 25 марта. Они проходили в акваториях Японского и Охотского моря и Тихого океана. К занятиям привлекли до 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, около 20 самолётов и вертолётов.

Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.