«Используют кризис»: почему в Брюсселе заявили о намерении России и Китая расширить влияние из-за COVID-19

Россия и Китай якобы используют ситуацию с коронавирусом COVID-19 для наращивания своего влияния в Европе. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По мнению дипломата, своими действиями китайские и российские власти пытаются внушить общественности мысль о превосходстве своих политических систем над европейскими. По мнению экспертов, такими выпадами чиновник пытается отвлечь внимание европейской общественности от беспомощности, которую проявили институты ЕС перед лицом реальной угрозы.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Россию и Китай в попытках использовать санитарный кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, для продвижения своих интересов в мире. Об этом чиновник заявил в интервью газете La Repubblica. По словам Борреля, сейчас Пекин и Москва оказывают помощь другим странам, страдающим от пандемии, с целью увеличить свою геополитическую роль в мире.

«Совершенно очевидно, что Китай и Россия стремятся увеличить своё влияние на глобальном уровне. Логично, что для этого они используют и санитарный кризис, применяя все свои возможности. Эта стратегия построена на демонстрации того, что определённые политические системы эффективнее наших (европейских. — RT) в борьбе с пандемией», — приводит заявление Борреля ТАСС.

По его мнению, такие крупные державы, как Россия и КНР, при помощи СМИ стараются увеличить эффект от своей помощи, чтобы повлиять на общественное мнение в Европе.

При этом Боррель напомнил о том, что Евросоюз тоже оказывал поддержку китайской стороне во время пика заболеваемости в Поднебесной, а также поддержал Италию, направив в Ломбардию медицинские миссии.

Проверка солидарности

Напомним, ранее Россия и Китай первыми пришли на помощь европейским странам, больше всех пострадавшим от пандемии коронавируса. В марте Россия направила в Италию самолёты, которые доставили военных вирусологов и эпидемиологов, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Кроме того, российская сторона прислала в Италию аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты. В настоящее время российские специалисты проводят дезинфекцию зданий в городах Бергамо, Сканцорошате, Горлаго, Палоско и других, а российские медики ведут приём больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале в Бергамо.

Китай направил своих врачей в Италию 12 марта, миссия была сформирована Госкомздравом КНР и китайским Обществом Красного Креста. Также китайские специалисты привезли с собой 30 тонн медицинских и защитных материалов.

Позднее поддержку Италии оказали и другие страны: 1 апреля самолёт с медицинской помощью направила Турция, несколькими днями позже два военно-транспортных самолёта с медицинской помощью отправили в Италию власти Египта.

Российский военный специалист дезинфицирует пансионат для пожилых людей в Италии

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

Сейчас Италия занимает третье место в мире по количеству заболевших и умерших от коронавируса COVID-19. По состоянию на 9 апреля в стране скончались более 17 тыс. человек, количество инфицированных приблизилось к 140 тыс.

В начале марта постоянный представитель Италии при ЕС Маурицио Массари призвал общеевропейские институты оказать поддержку стране, однако реакция Брюсселя на бедственное положение Рима оказалась весьма специфической. Об этом дипломат рассказал в своей статье в газете Politico.

«Италия уже попросила задействовать механизм гражданской защиты Евросоюза для обеспечения поставок медицинских средств индивидуальной защиты. Однако, к сожалению, на призыв Еврокомиссии ни одна из стран ЕС не откликнулась. Навстречу пошёл лишь Китай. Явно не лучшее проявление европейской солидарности», — отметил дипломат.

Массари добавил, что пандемия коронавируса обернулась не только кризисом, но и стала проверкой европейской солидарности.

Дипломат также призвал сформировать на уровне Евросоюза единый подход к выявлению случаев заражения коронавирусом и информированию о них, выработав общие рекомендации для всего блока.

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10 марта лидеры стран — участниц ЕС попытались выработать общий пакет мер по борьбе с пандемией в Европе. Совещание прошло в режиме видеоконференции, по итогам переговоров сторонам удалось принять «Инвестиционную инициативу по ответу на коронавирус» на общую сумму €25 млрд. Средства планировалось направить на поддержку национальных систем здравоохранения, а также пострадавшим секторам экономики Евросоюза. При этом договориться о формировании общего фонда медицинских средств защиты и ИВЛ европейским лидерам не удалось. Ещё €37 млрд ЕС пообещал выделить на срочные целевые инвестиции.

Однако согласование крупного пакета мер поддержки экономик пострадавших стран объёмом €500 млрд затормозилось. Планировалось, что министры финансов стран — участниц ЕС одобрят меры помощи 8 марта, однако в итоге план был согласован только спустя месяц.

В свою очередь, президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала действия руководства Евросоюза в условиях пандемии COVID-19. По словам политика, сейчас у многих людей есть вопросы по поводу солидарности в Евросоюзе.

«Европейский союз сегодня на самом деле не справляется со своей основной задачей — обеспечивать функционирование единого рынка», — пояснила эстонский лидер.

Reuters

© Yves Herman

Опрошенные RT эксперты разделяют такую точку зрения. По мнению завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константина Воронова, пандемия обнажила неэффективность европейских институтов, их неспособность оперативно реагировать на угрозы.

«Дело не в России и Китае, а в том, что ЕС до сих пор не смог выработать общую политику реагирования на пандемию и экономический кризис. И Боррелю нужно говорить не о влиянии Москвы и Пекина, а о проблемах Евросоюза. Думаю, что сейчас от него и других еврочиновников требуют отчёта о происходящих событиях и он должен как-то оправдываться», — отметил эксперт в беседе с RT.

Похожей точки зрения придерживается и профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. По словам эксперта, сейчас европейским странам приходится практически в одиночку бороться с пандемией, европейские институты взаимной поддержки оказались бессильны.

«Это просто фантастично, что европейский функционер едва ли не осуждает помощь европейским странам. Конечно, такие заявления неуместны, но они вполне характерны для безответственных политиканов, которыми являются многие сотрудники общеевропейских структур», — заявил эксперт в беседе с RT.

Подрыв авторитета

Стоит отметить, что Жозеп Боррель и ранее выступал с подобными обвинениями. Так, 24 марта дипломат заявил, что Китай якобы «напористо продвигает посыл», согласно которому именно китайская сторона является ответственным и надёжным партнёром ЕС, в отличие от США. Кроме того, Боррель сообщил о попытках дискредитировать Евросоюз, однако не уточнил, кто именно предпринимает такие усилия. При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности отметил, что восприятие событий будет меняться и в будущем, по мере развития ситуации со вспышкой коронавирусной инфекции.

«Однако нужно иметь в виду и геополитическую составляющую, в том числе борьбу за влияние, которая ведётся с применением информационных уловок и «политики щедрости». Вооружившись фактами, нам нужно защитить Европу от тех, кто стремится подорвать её авторитет», — говорится в заявлении Борреля.

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Ранее с обвинениями в адрес России выступила итальянская газета La Stampa. Со ссылкой на неназванные источники журналисты издания заявили о «бесполезности» 80% поставленного Россией в Италию медицинского оборудования. По версии La Stampa, российская помощь Риму является лишь геополитическим и дипломатическим проектом Москвы.

Комментируя эту публикацию, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что ведомству известны заказчики «русофобской медиакампании», начатой La Stampa, и обвинил издание в манипулировании фейками.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в статье La Stampa речь идёт о прямой клевете.

Подобные обвинения возмутили и итальянские власти. Как заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, Россия прислала маски, аппараты для вентиляции лёгких и людей для дезинфекции городов, совершив жест помощи и солидарности. При этом Италия не та страна, которая может впасть в зависимость от другого государства, пояснил министр.

Луиджи Ди Майо

Reuters

© Remo Casilli

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте также прокомментировал утверждения, что Россия якобы выставляла какие-то условия предоставления помощи в борьбе с коронавирусом.

«Сам намёк глубоко оскорбляет меня. Это оскорбление для итальянского правительства думать, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии», — заявил он.

Как напоминают эксперты, Россия ничего не просила от европейских стран в обмен на помощь, поэтому обвинения, звучащие со стороны некоторых СМИ, не имеют под собой никакой почвы.

«Россия не просила облегчить санкции, цель у российской миссии вообще другая. У России сейчас есть задача — наработать опыт борьбы с коронавирусом, получить понимание того, какие технологии работают и не работают. Этот опыт могут получить в Италии наши медики, не говоря уже о том, что ограничение распространения вируса — это в интересах всех стран, включая Россию», — отметил Дмитрий Евстафьев.

Похожей точки зрения придерживается и Константин Воронов. По словам эксперта, демарши некоторых европейских чиновников и СМИ контрпродуктивны в сложившейся ситуации.

«Россия помогает соседям, и не только соседям, но и европейским странам, в силу своих возможностей. Страны ЕС борются с пандемией порознь, они оказались предоставлены сами себе. И эта ситуация ставит вопрос: зачем вообще нужны общеевропейские институты? Несомненно, пандемия повлияет в будущем на политическую сферу, приведёт к пересмотру многих вещей. Что касается обвинений в адрес России и КНР, то широкая общественность понимает, что чиновники просто оправдывают своё бездействие в условиях бедствия», — подытожил Воронов.