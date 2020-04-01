Турция направила самолёт с медицинской помощью в Италию и Испанию
- Reuters
«Турецкий военный самолёт с грузом медицинской помощи вылетел из Анкары в Италию и Испанию — страны, которые больше всего пострадали от новой коронавирусной инфекции в Европе», — говорится в сообщении агентства Anadolu.
21 марта глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для помощи Италии в борьбе с COVID-19.
Позднее губернатор итальянской Ломбардии Аттилио Фонтана заявил, что помощь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 со стороны России является жестом великой дружбы.