Российские военнослужащие продолжают работу по дезинфекции в Италии

В городах Клузоне, Чени и Вертола в Италии российские и итальянские военные специалисты провели дезинфекционную обработку трёх пансионатов для пожилых людей.

Об этом рассказали в Минобороны России.

«30 марта бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провела полную санитарную дезинфекционную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей в городах Клузоне, Чени и Вертола», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что российские специалисты также провели рекогносцировку ещё трёх лечебных учреждений.

Ранее в городах Часниго и Леффе в Италии российские и итальянские военные специалисты провели дезинфекционную обработку трёх пансионатов для пожилых людей.

27 марта российские специалисты приступили к оказанию помощи итальянским гражданам в Бергамо.

Губернатор Ломбардии назвал помощь со стороны России жестом великой дружбы.