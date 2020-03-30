Российские военнослужащие продолжают работу по дезинфекции в Италии
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Об этом рассказали в Минобороны России.
«30 марта бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провела полную санитарную дезинфекционную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей в городах Клузоне, Чени и Вертола», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что российские специалисты также провели рекогносцировку ещё трёх лечебных учреждений.
Ранее в городах Часниго и Леффе в Италии российские и итальянские военные специалисты провели дезинфекционную обработку трёх пансионатов для пожилых людей.
27 марта российские специалисты приступили к оказанию помощи итальянским гражданам в Бергамо.
Губернатор Ломбардии назвал помощь со стороны России жестом великой дружбы.