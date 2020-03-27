Российские специалисты приступили к выполнению задач в Бергамо

Прибывшие в Бергамо российские военные специалисты начали оказывать помощь итальянским гражданам в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

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«На территории авиабазы ВВС Италии в пригороде Бергамо развёрнуты лаборатория полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции», — отметили там. 26 марта российские военные вирусологи, которые приехали в Италию, прибыли в Бергамо для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Губернатор Ломбардии назвал помощь со стороны России жестом великой дружбы.