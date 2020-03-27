Российские специалисты приступили к выполнению задач в Бергамо

Короткая ссылка
Прибывшие в Бергамо российские военные специалисты начали оказывать помощь итальянским гражданам в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Российские специалисты приступили к выполнению задач в Бергамо
  • © Sebastian Gollnow/dpa
  • globallookpress.com

«На территории авиабазы ВВС Италии в пригороде Бергамо развёрнуты лаборатория полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции», — отметили там.

26 марта российские военные вирусологи, которые приехали в Италию, прибыли в Бергамо для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Губернатор Ломбардии назвал помощь со стороны России жестом великой дружбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить