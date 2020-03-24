В Италии помощь России в борьбе с коронавирусом назвали жестом дружбы

Короткая ссылка
Помощь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 со стороны России является жестом великой дружбы. Об этом в интервью RT заявил губернатор итальянской Ломбардии Аттилио Фонтана.
В Италии помощь России в борьбе с коронавирусом назвали жестом дружбы
  • @mod_russia
  • Twitter

«Я хочу поблагодарить Россию за помощь, которую она щедро отправила в Италию, с медицинскими центрами, военными специалистами и мобильными станциями для дезинфекции. Жест великой дружбы с итальянским народом, который Ломбардия встречает с особой благодарностью. Название операции, которая была выбрана для отправки девяти самолётов Ильюшина, особенно эффектно: «Из России с любовью», — сказал он.

По словам губернатора, чрезвычайная ситуация с коронавирусом, которая наблюдается в Италии более месяца, вызвала необычайный дух солидарности между всеми народами мира.

«Такой пример братства оставит свой след в наших сердцах», — добавил он.

Ранее для оказания помощи в борьбе с COVID-19 в Италию прибыл 14-й по счёту самолёт Ил-76 ВКС России.

21 марта глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для помощи Италии в борьбе с COVID-19.

Как отмечали в Кремле, помощь оказывается без всяких условий.

По данным на 23 марта, в Италии число скончавшихся от коронавируса достигло 6077.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить