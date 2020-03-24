В Италии помощь России в борьбе с коронавирусом назвали жестом дружбы

Помощь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 со стороны России является жестом великой дружбы. Об этом в интервью RT заявил губернатор итальянской Ломбардии Аттилио Фонтана.

«Я хочу поблагодарить Россию за помощь, которую она щедро отправила в Италию, с медицинскими центрами, военными специалистами и мобильными станциями для дезинфекции. Жест великой дружбы с итальянским народом, который Ломбардия встречает с особой благодарностью. Название операции, которая была выбрана для отправки девяти самолётов Ильюшина, особенно эффектно: «Из России с любовью», — сказал он.

По словам губернатора, чрезвычайная ситуация с коронавирусом, которая наблюдается в Италии более месяца, вызвала необычайный дух солидарности между всеми народами мира.

«Такой пример братства оставит свой след в наших сердцах», — добавил он.

Ранее для оказания помощи в борьбе с COVID-19 в Италию прибыл 14-й по счёту самолёт Ил-76 ВКС России.

21 марта глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для помощи Италии в борьбе с COVID-19.

Как отмечали в Кремле, помощь оказывается без всяких условий.

По данным на 23 марта, в Италии число скончавшихся от коронавируса достигло 6077.