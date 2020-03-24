Четырнадцатый Ил-76 сел в Италии для помощи в борьбе с коронавирусом

Для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Италию прибыл 14-й по счёту самолёт Ил-76 ВКС России.

Об этом говорится в сообщении Минобороны России. 21 марта глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для доставки помощи Италии в борьбе с COVID-19. Как отмечали в Кремле, помощь оказывается безо всяких условий.