Песков прокомментировал оказываемую Италии помощь со стороны России

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия оказывает Италии помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 безо всяких условий.
Песков прокомментировал оказываемую Италии помощь со стороны России
  • РИА Новости

«Здесь не может идти речи о каких-то условиях, расчётах или надеждах», — цитирует его ТАСС.

По его словам, помощь Москвы не подразумевает какие-то ответные меры со стороны Рима, включая наложение вето на решение о продлении антироссийских санкций Евросоюза.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с COVID-19. Это было сделано после разговора российского президента Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Начальник Генштаба Вооружённых сил Италии Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за помощь в борьбе с распространением коронавируса.

Гид из итальянского города Бари Мария Панфилова прокомментировала в беседе с НСН ситуацию с коронавирусом в Италии.

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