Гид рассказала о карантине на юге Италии

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Гид из итальянского города Бари Мария Панфилова прокомментировала ситуацию с коронавирусом.
Гид рассказала о карантине на юге Италии
  • Reuters

«Я живу на юге, здесь немножко поспокойнее. Если в первые дни люди вывозили из магазинов большие тележки, то теперь ходят только за молоком, за яйцами и другими повседневными товарами», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, все носят маски, выходят из дома только по острой необходимости — на работу, в аптеку или магазин.

Как отметила Панфилова, все бары, кафе и рестораны закрыты.

Со своей стороны, жительница Нижнего Новгорода Ксения Фомичёва, уехавшая в начале марта по работе в Южную Корею, заявила, что все живут своей жизнью.

«Никто не скупает продукты. Все носят маски и дезинфицируют руки. В людных местах, как торговые центы, есть стойки, где проверяют температуру. Лично я как иностранка не заметила каких-либо ограничений для приезжих», — цитирует Фомичёвау Newsnn.ru.

Ранее студентка МГИМО Фариза Козырева оценила ситуацию с коронавирусом в Италии и Швейцарии.

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