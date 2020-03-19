Россиянка оценила ситуацию с коронавирусом в Италии и Швейцарии

Студентка МГИМО Фариза Козырева оценила ситуацию с коронавирусом в Италии и Швейцарии.

«На тот момент, когда я улетала из Италии в Москву, 4 марта, уже ходили слухи, что её скорее всего закроют на карантин, потому что было слишком много заражённых на севере страны, преимущественно в Милане и Бергамо», — заявила она в беседе с mk.ru.

По её словам, в Москве всех пассажиров обязали пройти специальную проверку, после чего отпустили домой. В течение двух недель Козыревой постоянно приходили сообщения о том, что она должна оставаться дома и ни с кем не контактировать.

«Через две недели я полетела в Швейцарию на практику. Я планировала попасть в эту страну через Италию, потому что мне нужно было забрать оттуда вещи и документы, но на тот момент она уже была закрыта на карантин», — рассказала россиянка.

Как утверждает Козырева, когда она прилетела в Швейцарию, обстановка была совершенно спокойной, все заведения работали в обычном режиме. Однако через два дня вышло постановление правительства о том, что места массового скопления людей закрываются.

«В супермаркетах действительно большие очереди, и это не преувеличение. Приходится стоять по 15—20 минут перед входом в магазин, на расстоянии метра от других покупателей, чтобы просто купить себе еды. Поток людей строго контролируется работниками», — сообщила студентка.

Ранее жительница Италии Леила Альберти в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала ситуацию с карантином из-за коронавируса.