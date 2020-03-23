В Италии из-за коронавируса за сутки умер 601 человек, количество жертв выросло до 6077.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на главу службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

На настоящий момент в стране коронавирусом инфицированы свыше 50 тыс. жителей страны.

Также Боррелли указал, что число выздоровевших возросло до 7432.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с COVID-19. Это было сделано после разговора российского президента Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Начальник Генштаба Вооружённых сил Италии Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за помощь в борьбе с распространением коронавируса.