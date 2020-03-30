В Италии российские военные помогли продезинфицировать три пансионата

В городах Часниго и Леффе в Италии российские и итальянские военные специалисты провели дезинфекционную обработку трёх пансионатов для пожилых людей.

Об этом рассказали в Минобороны России.

«29 марта 2020 года бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекционную обработку трёх пансионатов для пожилых людей: «Святой Джузеппе» в городе Часниго, «Чечилия Чачия дель Негро» и «Газа Сирена» в городе Леффе», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что были продезинфицированы более 12 тыс. кв. м внутренних помещений и подъездные дороги. В работах задействовали расчёты дезинфекционных мобильных комплексов с аэрозолем и авторазливочных станций.

Как уточняется, «всего российскими военными проведена обработка восьми лечебных учреждений и продезинфицировано более 21 тыс. кв. м внутренних помещений».

Ранее военные специалисты Министерства обороны России провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей в итальянском городе Немуро.

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Губернатор Ломбардии назвал помощь со стороны России жестом великой дружбы.