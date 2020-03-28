Российские вирусологи начали борьбу с коронавирусом в Ломбардии
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«28 марта российские военные специалисты приступили к противоэпидемическим мероприятиям в здравоохранительных учреждениях области Ломбардия», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее военные специалисты Министерства обороны России провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей в итальянском городе Немуро.
27 марта российские специалисты приступили к оказанию помощи итальянским гражданам в Бергамо.
Губернатор Ломбардии назвал помощь со стороны России жестом великой дружбы.