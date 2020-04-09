Конте прокомментировал помощь от России в борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью BBC назвал оскорбительными утверждения о том, что якобы Россия выставляла условия для оказания помощи итальянской стороне в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Сам намёк глубоко оскорбляет меня. Это оскорбление для итальянского правительства думать, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии», — заявил он.

По словам Конте, такие намёки являются большим оскорблением не только для него, но и для российского президента Владимира Путина.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о работах по дезинфекции в Италии в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В том числе российские специалисты провели дезинфекцию в домах для престарелых, расположенных в городах Сканцорошьяте, Горлаго и Палоско.

В свою очередь, мэр Горлаго Елена Грена выразила благодарность российским военным за помощь и оценила их тяжёлый труд.