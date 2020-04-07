В Минобороны России рассказали о работах по дезинфекции в Италии
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«Российские военные специалисты провели дезинфекцию в домах для престарелых в трёх населённых пунктах Ломбардии в городах Сканцорошьяте, Горлаго, Палоско», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
В Минобороны уточнили, что мэр Горлаго Елена Грена поблагодарила российских военных за помощь, отметив их тяжёлую работу.
Ранее стало известно, что российские специалисты провели дезинфекцию более 65 тыс. кв. м помещений и территории в Сербии в качестве меры по борьбе с COVID-19.