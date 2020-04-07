В Минобороны России рассказали о работах по дезинфекции в Италии

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Российские военнослужащие провели дезинфекцию домов для престарелых в трёх городах итальянской области Ломбардия в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Минобороны России рассказали о работах по дезинфекции в Италии
  • globallookpress.com

«Российские военные специалисты провели дезинфекцию в домах для престарелых в трёх населённых пунктах Ломбардии в городах Сканцорошьяте, Горлаго, Палоско», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В Минобороны уточнили, что мэр Горлаго Елена Грена поблагодарила российских военных за помощь, отметив их тяжёлую работу.

Ранее стало известно, что российские специалисты провели дезинфекцию более 65 тыс. кв. м помещений и территории в Сербии в качестве меры по борьбе с COVID-19.

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