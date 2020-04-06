Минобороны России рассказало об итогах работы по дезинфекции в Сербии

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Российские специалисты провели дезинфекцию более 65 тыс. кв. м помещений и территории в Сербии в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения РХБЗ и специальная военная техника привлечены к санитарной обработке и дезинфекции лечебных учреждений. По итогам дня (5 апреля, воскресенья. — RT) обработано более 60 тыс. квадратных метров помещений и 5 тыс. квадратных метров прибольничной территории», — приводит ТАСС сообщение военного ведомства.

Уточняется, что первоочередными объектами для проведения работ стали клиника акушерства и гинекологии «Народный фронт» и медицинский клинический центр имени «Драгоша Мишевича» в Белграде.

Именно там, как подчеркнули в Минобороны России, «изолированы и проходят лечение пациенты с тяжёлой и средней тяжестью заболевания коронавирусной инфекцией».

26 марта Сербия попросила Россию оказать помощь в борьбе с COVID-19. 3 апреля в российском Минобороны сообщили о создании авиационной группировки для доставки помощи Сербии.

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