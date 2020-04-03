В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии
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- РИА Новости
Об этом сообщило Министерство обороны России.
По данным ведомства, в настоящее время на военном аэродроме Чкаловский находятся в готовности для переброски самолётами Ил-76 ВКС России восемь врачебно-сестринских бригад с современным медицинским оборудованием и отряд специалистов РХБЗ для проведения дезинфекционных мероприятий.
«Для переброски личного состава и техники планируется выполнить 11 самолёто-рейсов военно-транспортной авиации ВКС России, которые доставят в Республику Сербия 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники», — заявили в Минобороны.
26 марта правительство Сербии попросило Россию помочь стране в борьбе с коронавирусом.
2 апреля в Кремле сообщили, что Россия окажет гуманитарную помощь Сербии.