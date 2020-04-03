В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии

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Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны России. 

По данным ведомства, в настоящее время на военном аэродроме Чкаловский находятся в готовности для переброски самолётами Ил-76 ВКС России восемь врачебно-сестринских бригад с современным медицинским оборудованием и отряд специалистов РХБЗ для проведения дезинфекционных мероприятий.

«Для переброски личного состава и техники планируется выполнить 11 самолёто-рейсов военно-транспортной авиации ВКС России, которые доставят в Республику Сербия 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники», — заявили в Минобороны.

26 марта правительство Сербии попросило Россию помочь стране в борьбе с коронавирусом.

2 апреля в Кремле сообщили, что Россия окажет гуманитарную помощь Сербии.

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