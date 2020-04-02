Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом

Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Сотрудничество в этой сфере обсудили российский и сербский президенты Владимир Путин и Александр Вучич.

«В духе традиционно дружественных российско-сербских отношений условлено об оказании гуманитарной помощи Сербии в целях противодействия распространению инфекции», — говорится в сообщении Кремля.

Помощь, в том числе направление специалистов, будет в основном осуществляться по линии Министерства обороны России, отметили там.

26 марта правительство Сербии попросило Россию помочь стране в борьбе с коронавирусом.

Тогда МВД страны направило запрос в рамках соглашения между правительствами двух государств о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования.