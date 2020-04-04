В Италии российские военные продезинфицировали четыре пансионата

Российские военные специалисты провели полную дезинфекцию ещё четырёх лечебных учреждений для пожилых в итальянской Ломбардии. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российские военные специалисты провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в четырёх пансионатах для пожилых людей в населённых пунктах Ломбардии к западу от Бергамо в городах Вилла-д'Адда, Сан-Пеллегрино-Терме, Вилла-д'Альме, Дзоньо», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «аэрозольными дезинфицирующими растворами обработаны все внутренние помещения и прилегающие территории лечебных учреждений».

27 марта российские специалисты приступили к оказанию помощи итальянским гражданам в Бергамо.

Губернатор Ломбардии назвал помощь со стороны России жестом великой дружбы.