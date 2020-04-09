Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил оказать Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом. Тремя рейсами туда будут переброшены 24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники.

Reuters