Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом
- Reuters
«По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.
Помощь оказывается в соответствии с обращением руководства Сербской Республики, уточнили там.
Ранее стало известно, что российские врачи осмотрели более 170 пациентов в больницах Сербии.
26 марта Сербия попросила Россию оказать помощь в борьбе с COVID-19. 3 апреля в российском Минобороны рассказали о создании авиационной группировки для доставки помощи Сербии.