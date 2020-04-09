Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом

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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил оказать Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом. Тремя рейсами туда будут переброшены 24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники.
Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом
  • Reuters

«По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.

Помощь оказывается в соответствии с обращением руководства Сербской Республики, уточнили там.

Ранее стало известно, что российские врачи осмотрели более 170 пациентов в больницах Сербии.

26 марта Сербия попросила Россию оказать помощь в борьбе с COVID-19. 3 апреля в российском Минобороны рассказали о создании авиационной группировки для доставки помощи Сербии.

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