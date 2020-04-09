Российские врачи провели осмотр более 170 пациентов в Сербии

Российские врачи осмотрели более 170 пациентов в больницах Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российские врачебно-сестринские бригады принимали пациентов в медицинских учреждения Белграда, Кралево, Сомбора, Панчево. По итогам первых дней осмотрено и продиагностировано более 170 пациентов», — приводит ТАСС сообщение военного ведомства.

Ранее сообщалось, что российские военные врачи начали приём пациентов с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией в Сербии.

26 марта Сербия попросила Россию оказать помощь в борьбе с COVID-19. 3 апреля в российском Минобороны рассказали о создании авиационной группировки для доставки помощи Сербии.