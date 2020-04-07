Российские врачи начали приём пациентов в Сербии

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Российские военные врачи начали приём пациентов с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 в Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.

«После проведения дезинфекции в медицинском клиническом центре «Драгиша Мишович» в сербской столице — в Белграде — две бригады российских военных врачей начали приём пациентов, имеющих подозрение на заболевание коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости сообщение военного ведомства.

Кроме того, ещё пять врачебно-сестринских бригад направили на изучение эпидемиологической обстановки в пяти городах Сербии.

Ранее сообщалось, что российские специалисты провели дезинфекцию более 65 тыс. кв. м помещений и территории в Сербии в качестве меры по борьбе с COVID-19.

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