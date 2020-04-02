МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии

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Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии
  • РИА Новости

«Итальянская газета La Stampa, которая уже отличилась рядом статей, — это просто прямая клевета относительно оказания Россией гуманитарной помощи Италии. Была опубликовала там и очередная фальшивка с целью полностью исказить действия России в связи с санитарно-эпидемиологическим кризисом в Италии», — сказала дипломат.

Захарова указала, что, сославшись на сомнительные источники, издание «всенародно объявило о якобы секвестрированном Россией грузе и полностью предоставила неверную информацию».

Ранее посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом о бесполезности для республики российской помощи в борьбе с COVID-19.

В статье La Stampa неназванный источник оценил 80% российской помощи Италии как «абсолютно бесполезную или малополезную» для республики. 

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