МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии
- РИА Новости
«Итальянская газета La Stampa, которая уже отличилась рядом статей, — это просто прямая клевета относительно оказания Россией гуманитарной помощи Италии. Была опубликовала там и очередная фальшивка с целью полностью исказить действия России в связи с санитарно-эпидемиологическим кризисом в Италии», — сказала дипломат.
Захарова указала, что, сославшись на сомнительные источники, издание «всенародно объявило о якобы секвестрированном Россией грузе и полностью предоставила неверную информацию».
Ранее посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом о бесполезности для республики российской помощи в борьбе с COVID-19.
В статье La Stampa неназванный источник оценил 80% российской помощи Италии как «абсолютно бесполезную или малополезную» для республики.