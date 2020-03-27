Посольство России направило протест газете La Stampa

Короткая ссылка
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
Посольство России направило протест газете La Stampa
  • ©wikipedia.org

«Что касается полезности или бесполезности содержательной стороны российской помощи, то, как нам кажется, об этом стоило бы спросить прежде всего жителей Бергамо, где начинают работу наши специалисты и техника... Наши эпидемиологи, вирусологи, реаниматологи по просьбе итальянских коллег начнут трудиться в переполненных домах престарелых этого города, где сложилась критическая ситуация в связи с нехваткой медиков и необходимостью противовирусной обработки зданий, сооружений, транспортных средств», — приводит ТАСС слова посла Сергея Разова.

Он отметил, что «автор статей должен был бы понимать, что российские военнослужащие, как и их итальянские коллеги, будут рисковать здоровьем, а может быть, и жизнью, работая на порученном им участке».

Ранее стало известно, что российские военные вирусологи, которые приехали в Италию, прибыли в Бергамо для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В статье итальянской газеты La Stampa неназванный источник оценил 80% российской помощи Италии как «абсолютно бесполезную или мало полезную» для республики. Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила эту публикацию. Губернатор итальянского региона Ломбардия Аттилио Фонтана также прокомментировал эту статью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить