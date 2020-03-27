Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.

«Что касается полезности или бесполезности содержательной стороны российской помощи, то, как нам кажется, об этом стоило бы спросить прежде всего жителей Бергамо, где начинают работу наши специалисты и техника... Наши эпидемиологи, вирусологи, реаниматологи по просьбе итальянских коллег начнут трудиться в переполненных домах престарелых этого города, где сложилась критическая ситуация в связи с нехваткой медиков и необходимостью противовирусной обработки зданий, сооружений, транспортных средств», — приводит ТАСС слова посла Сергея Разова.

Он отметил, что «автор статей должен был бы понимать, что российские военнослужащие, как и их итальянские коллеги, будут рисковать здоровьем, а может быть, и жизнью, работая на порученном им участке».

Ранее стало известно, что российские военные вирусологи, которые приехали в Италию, прибыли в Бергамо для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В статье итальянской газеты La Stampa неназванный источник оценил 80% российской помощи Италии как «абсолютно бесполезную или мало полезную» для республики. Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила эту публикацию. Губернатор итальянского региона Ломбардия Аттилио Фонтана также прокомментировал эту статью.