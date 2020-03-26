Глава Ломбардии оценил сообщения СМИ о «бесполезной помощи» от России

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Губернатор итальянского региона Ломбардия Аттилио Фонтана прокомментировал материал газеты La Stampa о том, что 80% поставленной Россией помощи «бесполезны» для республики.
Глава Ломбардии оценил сообщения СМИ о «бесполезной помощи» от России
  • Reuters

«Это политический вопрос, я отвечу словами поэта Данте: «Они не стоят слов: взгляни — и мимо» (перевод Лозинского. — RT)», — сказал Фонтана в ходе онлайн-пресс-конференции.

Он отметил, что сам не участвует в политических полемиках.

«Я говорю спасибо россиянам, которые направили нам медиков и других людей, которые могут участвовать в дезинфекции», — добавил губернатор, слова которого приводит РИА Новости.

Фонтана заключил, что «всё-таки всегда будет тот, кто хочет устроить спекуляции».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью La Stampa.

«Моё мнение простое: почему комментировали им неназванные источники?» — сказала она.

Как указывалось в материале итальянского издания от 25 марта, поставки России являются «просто предлогом».

26 марта российские военные вирусологи, которые приехали в Италию, прибыли в Бергамо для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Губернатор Ломбардии назвал помощь со стороны России жестом великой дружбы.

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