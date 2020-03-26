Захарова оценила материал La Stampa о «бесполезной помощи» Италии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью итальянской газеты La Stampa, неназванный собеседник которой оценил 80% российской помощи Италии как «абсолютно бесполезную или мало полезную» для республики.

«Моё мнение простое: почему комментировали им неназванные источники?» — сказала Захарова «Газете.Ru».

Как указывалось в материале итальянского издания от 25 марта, поставки России являются «просто предлогом».

Ранее стало известно, что российские военные вирусологи, которые приехали в Италию, прибыли в Бергамо для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

21 марта глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для доставки помощи Италии в борьбе с COVID-19.