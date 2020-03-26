Захарова оценила материал La Stampa о «бесполезной помощи» Италии

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью итальянской газеты La Stampa, неназванный собеседник которой оценил 80% российской помощи Италии как «абсолютно бесполезную или мало полезную» для республики.
Захарова оценила материал La Stampa о «бесполезной помощи» Италии
  • РИА Новости

«Моё мнение простое: почему комментировали им неназванные источники?» — сказала Захарова «Газете.Ru».

Как указывалось в материале итальянского издания от 25 марта, поставки России являются «просто предлогом».

Ранее стало известно, что российские военные вирусологи, которые приехали в Италию, прибыли в Бергамо для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

21 марта глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для доставки помощи Италии в борьбе с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить