Захарова оценила материал La Stampa о «бесполезной помощи» Италии
- РИА Новости
«Моё мнение простое: почему комментировали им неназванные источники?» — сказала Захарова «Газете.Ru».
Как указывалось в материале итальянского издания от 25 марта, поставки России являются «просто предлогом».
Ранее стало известно, что российские военные вирусологи, которые приехали в Италию, прибыли в Бергамо для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
21 марта глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для доставки помощи Италии в борьбе с COVID-19.