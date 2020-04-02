В МО России назвали заказной публикацию La Stampa о помощи Италии

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Минобороны России известны заказчики «русофобской медиакампании» итальянской газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
В МО России назвали заказной публикацию La Stampa о помощи Италии
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Конашенков отметил, что La Stampa в своих статьях манипулирует «низкопробными русофобскими фейками времён холодной войны» и использует то, что удаётся выдумывать анонимным источникам «на основе ещё не истлевших учебников по антисоветской пропаганде».

«Что же касается отношения к реальным заказчикам русофобской медиакампании в La Stampa, которые нам известны, рекомендуем усвоить древнюю мудрость: Qui fodit foveam, incidet in eam (кто роет яму другому, упадёт в неё сам)», — говорится в его заявлении, опубликованном в Facebook Минобороны.

Там также подчеркнули, что эти нападки не заставят Россию отказаться от помощи Италии в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фальшивкой публикацию La Stampa о российской гуманитарной помощи Италии.

27 марта посольство России в Италии направило протест La Stampa в связи с материалом о бесполезности российской помощи в борьбе с COVID-19.

В статье La Stampa неназванный источник оценил 80% российской помощи Италии как «абсолютно бесполезную или малополезную» для республики. 

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