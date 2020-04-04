Египет направил в Италию два самолёта с медпомощью

Египет направил в Италию два военно-транспортных самолёта с медицинской помощью, предназначенной для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя президента Египта.

«Вооружённые силы подготовили два военных самолёта, доставивших из Египта в Италию большое количество предметов медицинского назначения, защитных костюмов и дезинфицирующих средств», — сказал он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные специалисты провели полную дезинфекцию ещё четырёх лечебных учреждений для пожилых в итальянской Ломбардии.

Согласно последним данным, в Италии от коронавируса скончались более 15 тыс. человек.