Египет направил в Италию два самолёта с медпомощью
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя президента Египта.
«Вооружённые силы подготовили два военных самолёта, доставивших из Египта в Италию большое количество предметов медицинского назначения, защитных костюмов и дезинфицирующих средств», — сказал он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные специалисты провели полную дезинфекцию ещё четырёх лечебных учреждений для пожилых в итальянской Ломбардии.
Согласно последним данным, в Италии от коронавируса скончались более 15 тыс. человек.