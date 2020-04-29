Без спорта до сентября: чемпионат Франции по футболу в сезоне-2019/20 прекращён досрочно

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что национальный футбольный чемпионат в сезоне-2019/20 больше проводиться не будут. До сентября в стране продолжит действовать запрет на проведение любых спортивных мероприятий. Судьба титула, а также путёвок в европейские клубные турниры, Лигу чемпионов и Лигу Европы, будет определена позднее. Президент Примеры Хавьер Тебас раскритиковал решение французских властей и призвал не допустить его повторения в Испании.

Чемпионат Франции по футболу, прерванный из-за пандемии коронавируса, не будет возобновлён. Это следует из заявления, сделанного премьер-министром страны Эдуардом Филиппом. Он объявил, что вплоть до сентября в республике будет действовать запрет на проведение спортивных мероприятий.

«Крупные спортивные мероприятия откладываются минимум до сентября. Возобновление сезона-2019/20, в частности в футболе, невозможно», — цитирует Филиппа ESPN.

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Лига 1 будет первым среди пятёрки главных европейских футбольных чемпионатов, сезон в котором завершится досрочно. Ранее только в Нидерландах было объявлено, что национальное первенство отменено, а титул чемпиона разыгран не будет, что вызвало бурю недовольства среди голландских клубов. О нежелании доигрывать сезон сообщалось и в Бельгии, но там окончательное решение пока не было принято.

До остановки сезона в Лиге 1 были разыграны 28 туров из 38, за исключением матча «Пари Сен-Жермен» и «Страсбурга». Лидером турнирной таблицы на данный момент является ПСЖ, который опережает «Марсель» на 12 очков. Также в апреле во Франции должны были состояться финалы Кубка страны и Кубка лиги. ПСЖ претендовал на оба трофея, оспорить которые могли «Сент-Этьен» и «Лион» соответственно.

В Профессиональной футбольной лиге (LFP), которая проводит матчи Лиги 1 и Лиги 2, а также организует розыгрыши Кубка французской лиги, оперативно не отреагировали на заявление главы правительства. Вопросы о том, будет ли чемпионат Франции признан состоявшимся и как будут распределены путёвки в еврокубки, пока остаются открытыми.

По данным RMC Sport, LFP рассмотрит три варианта итогового распределения мест в Лиге 1. Команды будут классифицированы либо по среднему количеству набранных очков, либо по итогам 27 полных сыгранных туров, либо по итогам первого круга. Во всех трёх случаях путёвки в Лигу чемпионов получат ПСЖ, «Марсель» и «Ренн», а «Лилль» сможет выступить в Лиге Европы. «Тулуза» же будет понижена в классе как занявшая последнее место команда. Её судьбу в зависимости от выбранного варианта повторит либо «Амьен», либо «Ним».

Запрет на проведение соревнований на территории Франции до сентября может коснуться матчей Лиги чемпионов, в которой продолжают участвовать ПСЖ и «Лион». Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи уже заявил, что, если турнир возобновится в августе, как рассчитывает Союз европейских футбольных ассоциаций, то команда будет играть за границей.

«Мы уважаем решение французского правительства. По соглашению с УЕФА мы намерены участвовать в финальных раундах Лиги чемпионов этого сезона в то время и в том месте, где она будет организована. Если играть во Франции невозможно, мы будем играть за границей, гарантируя, что наши игроки и весь наш персонал будут в наилучшем состоянии здоровья», — цитирует Аль-Хелаифи ESPN.

В целом решение о досрочном завершении сезона во Франции было встречено одобрительно представителями клубов. Согласие с распоряжением правительства выразили президент «Тулузы» Оливье Садран, президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер и главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, сообщает L’Equipe.

С заявлением о необходимости отложить футбольные соревнования до следующего сезона также выступил председатель медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мишель Д’Хоге. По его словам, поспешное возобновление турниров может привести ко второй волне распространения коронавируса. Специалист считает, что оптимальным временем для проведения первых после перерыва матчей будет конец августа и начало сентября.

При этом президент испанской Примеры Хавьер Тебас выразил несогласие с решением соседей о досрочном завершении чемпионата. Он заявил, что футбол для Испании важен с экономической точки зрения и поэтому футбольные турниры в стране необходимо в скором времени возобновить.

«Я не понимаю, почему играть в футбол за закрытыми дверями с соблюдением всех мер предосторожности опаснее, чем работать на заводе или выходить на рыбацкой лодке в открытое море. Если важные сектора экономики не смогут возобновить работу в безопасных и контролируемых условиях, они могут исчезнуть. То же самое касается профессионального футбола. В других странах команды уже проводят тренировки, и мы должны следовать их примеру. Футбол в Испании — это важный двигатель экономики, который необходимо вновь активировать наряду со многими другими. Мы по-прежнему стремимся к его скорейшему перезапуску — ответственно и с учётом рекомендаций врачей», — заявил Тебас.

Ранее среди игроков Лиги 1 был выявлен первый случай заражения коронавирусом. 25 апреля стало известно, что положительный тест сдал футболист «Монпелье» Жуниор Самбия. Его пришлось ввести в состояние искусственной комы. Вскоре агент 23-летнего спортсмена Фредерик Герра успокоил болельщиков, заявив, что самочувствие Самбия улучшилось и его удалось снять с аппарата ИВЛ.