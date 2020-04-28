В ФИФА считают, что возобновление сезона может привести ко второй волне коронавируса

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Председатель медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мишель Д’Хоге разил мнение, что возобновление сезона-2019/2020 может спровоцировать вторую волну пандемии коронавируса.
В ФИФА считают, что возобновление сезона может привести ко второй волне коронавируса
  • Reuters

«Мы все подчиняемся решениям государственных органов. Это очень просто. Футбол сейчас перестал быть одной из самых важных вещей в жизни. Я буду счастлив, если мы сможем начать следующий сезон в намеченные сроки и не будем проводить соревнования до этого времени. В таком случае мы могли бы избежать второй волны эпидемии, которая не исключена. Если мы сможем начать сезон-2020/2021 в конце августа или в начале сентября, я буду счастлив», — приводит слова Д'Хоге The Telegraph.

В настоящий момент практически все спортивные соревнования в мире приостановлены или отменены из-за пандемии коронавируса.

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