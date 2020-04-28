Прядкин: 21 июня — наиболее удобная дата для рестарта РПЛ

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что большинство клубов поддержало 21 июня в качестве даты возобновления турнира.
Прядкин: 21 июня — наиболее удобная дата для рестарта РПЛ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Мы разработали различные варианты: начать 21-го, 28-го и позже. Если бы дата 2 августа не была обозначена, мы бы могли уйти в более поздние даты. Мы понимаем, что важно доиграть чемпионат. Существуют обязательства перед спонсорами, есть недополучение бюджета. Но во главу угла мы ставили здоровье. Большинство поддержало 21 июня как дату возобновления сезона. Если начать 28-го, то матчи будут на каждый третий день. У меня лежит список из 66 легионеров, которых нужно вернуть. 21 июня — это наиболее удобная дата для рестарта», — заявил Прядкин в программе «Все на футбол» на телеканале «Матч ТВ». 

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура. Пауза вызвана всемирной пандемией коронавируса.

Ранее Алаев назвал единственный реалистичный вариант возобновления сезона РПЛ.

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