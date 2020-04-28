Алаев назвал единственный реалистичный вариант возобновления сезона РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев назвал 28 июня единственной реалистичной датой возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Трое суток мы без перерыва обсуждали варианты. Надо понимать, что есть ограничения. Разумеется, мы хотим, чтобы футбол вернулся как можно быстрее. Ключевая дата — это 2 августа, когда мы должны закончить чемпионат и заявить участников еврокубков. Нам нужно четыре, а лучше пять недель, чтобы доиграть сезон. Также нужно вернуть легионеров. Единственный реалистичный вариант — 1 июня начнётся тренировочный процесс, а 28 июня — сезон», — заявил Алаев в программе «Все на футбол» на телеканале «Матч ТВ».

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее Алаев заявлял, что нецелесообразно возобновлять ФНЛ и ПФЛ.