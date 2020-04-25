«Величайший позор в истории»: досрочное завершение чемпионата Нидерландов по футболу обернулось скандалом

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Полина Стаменкович
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) объявил о досрочном завершении чемпионата страны из-за пандемии коронавируса. Титул не достанется ни одной из команд, а состав участников Эредивизи в сезоне-2020/21 останется прежним. Несколько клубов выразили недовольство принятым решением, а в «Утрехте», лишившемся места в Лиге Европы, заявили о намерении оспорить вердикт в суде.
«Величайший позор в истории»: досрочное завершение чемпионата Нидерландов по футболу обернулось скандалом
  • AFP
  • © Maurice van STEEN / ANP

В Нидерландах разгорается крупный скандал в связи с решением Королевского футбольного союза досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавирусной инфекции. Наиболее спорными моментами являются сохранение турнирной таблицы в её нынешнем виде и распределение мест в еврокубках.

Лидер высшего дивизиона, Эредивизи «Аякс» не будет признан чемпионом, однако попадёт в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Уступающий ему по разнице забитых и пропущенных мячей АЗ отправится во второй квалификационный раунд турнира. Занимающие места с третьего по пятое «Фейеноорд», ПСВ и «Виллем II» начнут борьбу на различных стадиях Лиги Европы.

«KNVB понимает, что от любого принятого решения, любого варианта кто-то пострадает. Всем, кто имеет отношение (к чемпионату. — RT), начиная с болельщиков и игроков и заканчивая директорами и судьями, должно быть ясно, что здоровье населения всегда должно быть на первом месте», — говорится в заявлении организации.

Беспрецедентному решению предшествовал указ правительства о полном запрете на проведение всех соревнований до 1 сентября. Таким образом, принятые KNVB меры были ожидаемы, однако оставались вопросы по поводу как состава участников чемпионата Нидерландов на сезон-2020/21, так и распределения еврокубковых мест.

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Существовали разные варианты решения проблемы. Например, предлагалось сохранить состав участников элитного дивизиона, но добавить к нему две лидирующие команды из первой лиги. Ещё один сценарий предполагал традиционный обмен командами между дивизионами.

Для принятия наиболее объективного решения KNVB провёл консультацию с клубами, тренерскими штабами и футболистами. Большинство голосов было отдано за последний вариант, однако руководство организации пошло по иному пути, подчеркнув, что следует рекомендациям УЕФА.

Больше всего вердиктом были возмущены команды, боровшиеся за места в еврокубках и лишившиеся такой возможности. Дело в том, что путёвки в Лигу Европы должны были разыграть между собой коллективы, занявшие места с четвёртого по седьмое. Кроме того, туда попадал победитель Кубка Нидерландов, в финал которого вышли «Фейеноорд» и «Утрехт».

Одними из первых недовольство выразили в АЗ. Исполнительный директор алкмарцев Роберт Эйенхоорн посетовал на то, что союз не учёл советы клубов по распределению мест в еврокубках.

«Мы разрабатывали сценарии в течение нескольких недель, чтобы избежать ситуации, в которой сейчас оказались. Помимо всего прочего предлагали провести плей-офф, чтобы определиться с чемпионом и путёвками в еврокубки. Однако наши предложения остались без ответа», — заявил Эйенхоорн.

Разумеется, в число недовольных вошли оставшиеся без повышения в классе «Камбюр» и «Де Графсхап». Они занимают соответственно первое и второе места в Первом дивизионе. Наставник «Де Графсхап» Майк Снои отметил, что ему изначально не нравилась идея голосования.

«Это как спрашивать индеек, что они чувствуют по поводу Рождества», — заявил Снои.

Более резок был главный тренер «Камбюра» Хенк де Йонг.

«Похоже, это величайший позор в истории голландского спорта. Я всегда стараюсь видеть в людях и их решениях только лучшее, однако это недостойно спорта. На нашей стороне были УЕФА и клубы, наш отрыв от ближайшего преследователя составлял 11 очков, поэтому я не понимаю, в чём дело. В УЕФА просили принимать честные решения, но это таковым не назовёшь», — приводит слова де Йонга портал Goal.

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Возмущение специалиста разделил генеральный директор «Камбюра» Ард де Грааф. Он подчеркнул, что с потерей места в Эредивизи клуб лишится средств от продажи трансляций, а также сезонных абонементов.

Однако дальше всех пошли в «Утрехте». Там решили обжаловать постановление федерации через суд. Поводом для недовольства послужила не только отмена финала кубка Нидерландов, но и то, что у команды в запасе оставался один матч национального первенства, и в случае победы в нём она могла опередить в турнирной таблице «Виллем II», занимающий пятую строчку.

«По мнению клуба, решение убрать путёвку в Лигу Европы из розыгрыша кубка основывается не на спортивных принципах и не может быть оправдано как-либо ещё. Это главная награда другого турнира, самый большой приз кубка, на который могут претендовать только две команды. Поэтому по регламенту просто так исключить его нельзя», — говорится в заявлении «Утрехта».

Сообщается, что к иску могут присоединиться АЗ, «Камбюр» и «Де Графсхап».

Существует и противоположная точка зрения. Так, в «Аяксе» с пониманием отнеслись к решению не отдавать команде чемпионский титул.

«Естественно, и каждый игрок, и вся команда хотят стать чемпионами. Они хотят показать это на поле, и на протяжении всего сезона мы были лидерами. Поэтому жаль, что чемпион не будет объявлен, но, учитывая обстоятельства, это решение можно понять. На данный момент есть более важные проблемы, чем футбол», — цитирует исполнительного директора «Аякса» Эдвина ван дер Сара Sky.

Поддержали KNVB и в «Виллеме II», а его болельщики уже успели отпраздновать первый за 15 лет выход в еврокубки.

Стоит отметить, что Нидерланды остались без чемпиона впервые со Второй мировой войны.

В начале апреля было объявлено о том, что национальные турниры не будут возобновлены до 1 июня. При этом в УЕФА рекомендовали доиграть их после стабилизации эпидемиологической обстановки. Однако затем последовало решение бельгийских футбольных властей досрочно завершить внутреннее первенство и признать победителем «Брюгге». В УЕФА в ответ пригрозили оставить страну без еврокубков на следующий сезон. В большинстве европейских чемпионатов по-прежнему продолжаются дискуссии по поводу целесообразности продолжения сезонов после паузы.

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