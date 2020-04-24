Распределение мест в еврокубках, переименование Евро-2020 и досрочные выплаты клубам: что обсуждали на заседании УЕФА

Исполнительный комитет УЕФА провёл внеочередное заседание, на котором обсудил ряд вопросов относительно розыгрыша национальных чемпионатов и еврокубков, а также ситуации с Евро-2020. Были официально озвучены рекомендации по проведению оставшейся части сезона-2019/20 и распределению мест в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также объявлено о выплате клубам средств за участие их игроков в матчах сборных. Что обсуждали на видеоконференции УЕФА — в материале RT.

Завершение сезона

Одним из важнейших вопросов заседания Исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), состоявшегося в четверг по видеосвязи, стала доигровка нынешних сезонов в национальных чемпионатах и континентальных клубных турнирах. Но если для возобновления первых достаточно отмены карантина и разрешения на проведение массовых мероприятий (даже без зрителей или при их небольшом скоплении), то для вторых требуется открыть границы и восстановить авиасообщение между странами. Вероятность такого развития событий на данный момент кажется не столь высокой, учитывая масштабы заболевания.

Поэтому в УЕФА предусмотрели два плана завершения нынешнего сезона. В случае благоприятного сценария проведение внутренних первенств и еврокубков будет происходить параллельно, в случае негативного — первым делом завершатся национальные турниры, а розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы будут возобновлены в августе.

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Тем временем УЕФА по-прежнему настаивает, чтобы внутренние первенства были доиграны, а чемпионы и обладатели путёвок в еврокубки были определены по спортивному принципу. Тем не менее в организации отмечают, что во главе угла должно стоять здоровье «футболистов, зрителей и всех причастных к футболу лиц».

«Если это (доигровка. — RT) невозможно, в частности из-за проблем с календарём, предпочтительно, чтобы отложенные чемпионаты возобновились в ином формате, который тем не менее позволит произвести квалификацию клубов в еврокубки согласно спортивному принципу», — заявили в УЕФА.

Однако национальные ассоциации вправе досрочно завершить проведение действующих соревнований. Это возможно в случае выпуска официального запрета на проведение спортивных мероприятий на территории страны, вследствие которого окончить сезон в оговорённые сроки станет невозможно, либо при наличии «непреодолимых экономических проблем», в результате которых под угрозой оказывается стабильность лиг или её участников.

Распределение мест в еврокубках

В условиях прекращения розыгрыша соревнований национальные ассоциации должны будут назвать обладателей путёвок в еврокубки сезона-2020/21. Но при этом процедура определения их участников должна соответствовать правилам УЕФА.

«Процедура выбора клубов должна базироваться на объективных, прозрачных и недискриминационных принципах. В затруднительных случаях ассоциации и лиги должны иметь возможность определить окончательные позиции в турнирной таблице с учётом специфических обстоятельств каждого соревнования. Окончательное распределение путёвок должно быть утверждено соответствующими компетентными организациями на внутреннем уровне», — говорится в пресс-релизе УЕФА.

Тем не менее Союз оставляет за собой право отказать клубам в выступлении в еврокубках, если решение о прекращении национального турнира было принято не в соответствии с рекомендациями УЕФА и не обусловлено заботой о здоровье участников мероприятий. Также подобное возможно, если процедура выбора не соответствовала вышеназванным критериям. При этом отмечается, что отзыв коллектива может быть осуществлён, если общество будет не согласно с тем, что выбор в пользу команды был справедливым.

Название Евро-2020 и перенос женского ЧЕ

Также обсуждение коснулось чемпионата Европы по футболу 2020 года. Несмотря на перенос турнира на 2021 год, он сохранит оригинальное название. В первую очередь это позволит не вносить изменения в концепцию турнира и отпраздновать 60-летие с момента первого состязания.

«Сохранение названия напомнит, как вся футбольная семья сплотилась в чрезвычайных обстоятельствах и отреагировала на пандемию вируса COVID-19 и трудные времена, которые пережили в 2020 году Европа и весь мир», — заявили в УЕФА.

Также в организации отметили, что для сохранения названия была ещё одна веская причина, связанная с изготовлением различных сувениров.

«Решение отвечает обязательству УЕФА сделать Евро-2020 устойчивым турниром без лишнего мусора и отходов... В случае смены названия их пришлось бы уничтожить и произвести новые», — добавили в УЕФА.

Что касается молодёжного Евро-2021, то окончательное решение относительно сроков его проведения ещё не принято. Состязания должны были пройти в период с 9 по 26 июня, но из-за пандемии также находятся под угрозой. Окончательный вердикт по отмене или переносу турнира будет озвучен 27 мая.

Тем временем женское первенство континента будет отсрочено на один год. Изначально оно должно было пройти в 2021-м в Бирмингеме, но из-за переноса мужского турнира и летних Олимпийских игр было решено сдвинуть его на 2022-й. При этом глава подразделения УЕФА по женскому футболу Надин Кесслер выразила мнение, что это пойдёт на пользу соревнованиям.

Выплаты командам

Немаловажным событием стало решение УЕФА досрочно выплатить клубам Старого Света средства, причитающиеся им за выступления футболистов за сборные в квалификации Евро-2020. Изначально эти деньги собирались выплатить по окончании стыковых матчей, но снижение доходов коллективов из-за пандемии коронавируса заставило союз задуматься об изменении сроков.

«Европейские клубы — неотъемлемый элемент успеха наших турниров для сборных. Как следствие, часть доходов от турниров выделяется клубам, отпускавшим футболистов на матчи. В нынешние трудные времена, когда множество команд столкнулось с финансовыми проблемами, особенно связанными с денежными потоками, наш долг — сделать так, чтобы они получили эти выплаты как можно скорее», — заявил глава УЕФА Александер Чеферин.

€50 млн получат клубы, отпускавшие игроков в 39 сборных, не участвующих в стыковых встречах. €17,7 млн поделят между клубами, чьи представители будут защищать цвета 16 участников «стыков», а оставшиеся €2,7 млн пойдут тем, кто позволит своим игрокам выступить на данной стадии соревнований. Причём данные выплаты будут произведены осенью, после её завершения.

Кроме того, в соответствии с меморандумом о понимании между УЕФА и Ассоциацией европейских клубов от 2019 года, коллективам будет выделено не менее €200 млн в связи с Евро-2020.

«Эти выплаты помогут большому числу клубов по всей Европе и позволят чуть свободнее вздохнуть в период кризиса. Выплаты в размере от €3200 до €630 тыс. евро получат 676 клубов из всех 55 национальных ассоциаций, которые внесли вклад в Европейскую квалификацию и Лигу наций 2018—2020 годов», — отметили в союзе.