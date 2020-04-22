УЕФА опроверг слухи о рекомендации ВОЗ приостановить матчи
- Reuters
«Это неправда. ВОЗ никогда не рекомендовала УЕФА приостановить проведение футбольных матчей до конца 2021 года», — приводит слова представителя пресс-службы УЕФА РИА Новости.
Напомним, что все европейские клубные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии, были приостановлены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года.