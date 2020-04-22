УЕФА опроверг слухи о рекомендации ВОЗ приостановить матчи

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опровергли информацию о рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отложить проведение всех международных футбольных соревнований до конца 2021 года в связи с пандемией коронавируса.

Reuters