УЕФА опроверг слухи о рекомендации ВОЗ приостановить матчи

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опровергли информацию о рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отложить проведение всех международных футбольных соревнований до конца 2021 года в связи с пандемией коронавируса.
УЕФА опроверг слухи о рекомендации ВОЗ приостановить матчи
  • Reuters

«Это неправда. ВОЗ никогда не рекомендовала УЕФА приостановить проведение футбольных матчей до конца 2021 года», — приводит слова представителя пресс-службы УЕФА РИА Новости.

Напомним, что все европейские клубные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии, были приостановлены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года.

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