СМИ: ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года
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Как сообщает Placar, данное предложение в ВОЗ выдвинули в ходе видеоконференции с представителями УЕФА на прошлой неделе.
ВОЗ считает, что только такие жёсткие меры помогут избежать второй волны распространения COVID-19.
Напомним, что все европейские клубные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии, были приостановлены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что УЕФА рекомендовал национальным федерациям доиграть сезон.