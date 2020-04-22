СМИ: ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

Короткая ссылка
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложить проведение всех международных футбольных соревнований до конца 2021 года в связи с пандемией коронавируса.
СМИ: ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года
  • © Reuters

Как сообщает Placar, данное предложение в ВОЗ выдвинули в ходе видеоконференции с представителями УЕФА на прошлой неделе.

ВОЗ считает, что только такие жёсткие меры помогут избежать второй волны распространения COVID-19.

Напомним, что все европейские клубные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии, были приостановлены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что УЕФА рекомендовал национальным федерациям доиграть сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить