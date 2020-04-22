СМИ: ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложить проведение всех международных футбольных соревнований до конца 2021 года в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает Placar, данное предложение в ВОЗ выдвинули в ходе видеоконференции с представителями УЕФА на прошлой неделе.

ВОЗ считает, что только такие жёсткие меры помогут избежать второй волны распространения COVID-19.

Напомним, что все европейские клубные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии, были приостановлены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что УЕФА рекомендовал национальным федерациям доиграть сезон.