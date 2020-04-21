УЕФА рекомендовал федерациям доиграть сезон

Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) обратилась к федерациям с призывом доиграть национальные чемпионаты и кубковые соревнования после того, как завершится пандемия коронавируса.

Как заявили в пресс-службе организации, УЕФА провёл видеоконференцию с 55 национальными ассоциациями, на которой представил последние результаты деятельности двух рабочих групп, созданных в середине марта.

«Была озвучена настоятельная рекомендация доиграть сезон в высших дивизионах и национальных кубках, хотя УЕФА понимает, что могут быть исключительные случаи», — говорится в сообщении.

Там отметили, что для помощи ассоциациям в случае отмены чемпионата или кубка, УЕФА «составляет руководство по распределению путёвок в еврокубки».

Все европейские клубные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии, были приостановлены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее совет Серии А принял решение доиграть сезон.