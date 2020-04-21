Совет Серии А принял решение доиграть сезон

Совет итальянской футбольной Серии А принял решение доиграть сезон-2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба лиги, такое решение было принято единогласно.

Отмечается, что возобновление соревнований будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, решениями Итальянской федерации футбола (FIGC), а также медицинскими протоколами по защите футболистов и всех работников.

Футбольный сезон — 2019/20 в Италии, как и в большинстве стран мира, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Италия стала одним из основных очагов коронавирусной инфекции в Европе.

Ранее сообщалось, что футболисты и тренеры «Ромы» отказались от зарплаты за четыре месяца.