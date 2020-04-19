Футболисты и тренеры «Ромы» отказались от зарплаты за четыре месяца

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Римский футбольный клуб «Рома» объявил, что игроки и тренеры команды приняли решение отказаться от зарплаты за четыре месяца.
Футболисты и тренеры «Ромы» отказались от зарплаты за четыре месяца
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Как сообщает пресс-служба «Ромы», таким образом они хотят помочь своему клубу преодолеть финансовые последствия пандемии коронавируса, из-за которой сезон был прерван на неопределённый срок.

Отмечается, что благодаря такому решению весь персонал клуба сможет получать свою зарплату в полном объёме.

«Мы благодарим их за великолепный жест по отношению к нашим сотрудникам», — заявил гендиректор «Ромы» Гвидо Фиенга.

Футбольный сезон — 2019/20 в Италии, как и в большинстве стран мира, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Италия стала одним из основных очагов коронавирусной инфекции в Европе.

Ранее сообщалось, что в Италии могут потерять €60 млрд из-за отмены спортивных мероприятий.

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