Футболисты и тренеры «Ромы» отказались от зарплаты за четыре месяца
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Как сообщает пресс-служба «Ромы», таким образом они хотят помочь своему клубу преодолеть финансовые последствия пандемии коронавируса, из-за которой сезон был прерван на неопределённый срок.
Отмечается, что благодаря такому решению весь персонал клуба сможет получать свою зарплату в полном объёме.
«Мы благодарим их за великолепный жест по отношению к нашим сотрудникам», — заявил гендиректор «Ромы» Гвидо Фиенга.
Футбольный сезон — 2019/20 в Италии, как и в большинстве стран мира, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Италия стала одним из основных очагов коронавирусной инфекции в Европе.
Ранее сообщалось, что в Италии могут потерять €60 млрд из-за отмены спортивных мероприятий.