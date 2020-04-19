В Италии могут потерять €60 млрд из-за отмены спортивных мероприятий

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Финансовые потери из-за отмены спортивных соревнований в Италии в связи с пандемией коронавируса могут составить порядка €60 млрд.
В Италии могут потерять €60 млрд из-за отмены спортивных мероприятий
  • Reuters

Как сообщает Sportando со ссылкой на Corriere dello Sport, убытки могут составить до 3,8% от ВВП Италии, а финансовые потери могут понести до 14 млн человек, связанных с проведением соревнований.

Отмечается, что наибольший ущерб может быть нанесён Итальянской баскетбольной лиге — порядка €40 млн при годовом обороте в €110 млн.

Ранее сообщалось, что Гравина будет настаивать на возобновлении сезона в Серии А в конце мая.

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