СМИ: Гравина будет настаивать на возобновлении сезона в Серии А в конце мая

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина будет настаивать на возобновлении сезона в Серии А в конце мая.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в ближайшее время итальянское правительство получит документ, который был подготовлен Федеральной медицинской комиссией. На основе этого и будет принято решение о продолжении сезона.

Футбольный сезон — 2019/20 в Италии, как и в большинстве стран мира, был остановлен на неопределённый срок из-за пандемии COVID-19. Италия стала одним из основных очагов коронавирусной инфекции в Европе.

Ранее сообщалось, что в Италии запретят проведение матчей со зрителями до марта 2021 года.