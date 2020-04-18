СМИ: Гравина будет настаивать на возобновлении сезона в Серии А в конце мая

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Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина будет настаивать на возобновлении сезона в Серии А в конце мая.
СМИ: Гравина будет настаивать на возобновлении сезона в Серии А в конце мая
  • РИА Новости

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в ближайшее время итальянское правительство получит документ, который был подготовлен Федеральной медицинской комиссией. На основе этого и будет принято решение о продолжении сезона.

Футбольный сезон — 2019/20 в Италии, как и в большинстве стран мира, был остановлен на неопределённый срок из-за пандемии COVID-19. Италия стала одним из основных очагов коронавирусной инфекции в Европе.

Ранее сообщалось, что в Италии запретят проведение матчей со зрителями до марта 2021 года.

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