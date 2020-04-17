СМИ: В Италии запретят проведение матчей со зрителями до марта 2021 года
- РИА Новости
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Как сообщает AS, футбольный сезон в стране может возобновиться 31 мая при закрытых трибунах. При этом болельщики смогут посещать матчи не раньше марта 2021 года, пока не будут снова открыты границы и сняты все ограничения.
Футбольный сезон-2019/20 в Италии, как и в большинстве стран мира, был остановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Италия стала одним из основных очагов коронавирусной инфекции в Европе.
Ранее сообщалось, что футболисты в Италии могут начать тренировки за закрытыми дверями 4 мая.