Футболисты в Италии могут начать тренировки за закрытыми дверями 4 мая

Итальянские футболисты могут вновь приступить к тренировкам 4 мая.

Такую надежду выразил министр спорта страны Винченцо Спадафора. Ограничительные меры в Италии для борьбы с распространением коронавируса действуют до 3 мая.

«Следующие несколько недель будут иметь решающее значение для понимания ситуации в сфере здравоохранения и, следовательно, как и когда мы сможем вернуться к занятиям спортом на всех уровнях. Мы надеемся как можно скорее подтвердить 4 мая в качестве даты возвращения к тренировкам», — цитирует Спадафору Football Italia.

По его словам, это касается занятий за закрытыми дверями.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предоставит 25 тыс. готовых блюд персоналу парижских больниц.