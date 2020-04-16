ПСЖ предоставит 25 тыс. готовых блюд персоналу парижских больниц

Французский ПСЖ подготовит и доставит 25 тыс. готовых блюд для работников парижских больниц.

«Мы переживаем невиданный глобальный кризис. ПСЖ горд тем, что вносит свой вклад, ежедневно оказывая помощь тем, кто находится на передовой сражения с коронавирусом. Врачи — это настоящие герои, и мы хотим выразить им свою благодарность. В этой битве мы все вместе», — заявил президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.

60 добровольцев будут доставлять еду по различным медицинским учреждениям на клубных автомобилях ПСЖ. Акция, которая началась 9 апреля, финансируется за счёт продажи парижанами специальных клубных футболок.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» нацелится на Мбаппе в случае ухода Мане.