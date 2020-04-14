СМИ: «Ливерпуль» нацелится на Мбаппе в случае ухода Мане
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Об этом сообщает The Sun. По информации источника, на Мане претендует мадридский «Реал», который готов заплатить за сенегальца €170 млн. В этом случае «Ливерпуль» будет пытаться приобрести Мбаппе у ПСЖ.
В текущем сезоне на счету Мане 38 матчей во всех турнирах, 12 забитых мячей и 18 результативных передач. Мбаппе отметился 30 голами в 33 матчах за ПСЖ, а также отдал четыре результативные передачи.
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