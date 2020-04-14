СМИ: «Ливерпуль» нацелится на Мбаппе в случае ухода Мане

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В случае если «Ливерпуль» покинет сенегальский форвард Садио Мане, мерсисайдцы будут нацелены на приобретение нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
СМИ: «Ливерпуль» нацелится на Мбаппе в случае ухода Мане
  • © UEFA Pool/Handout via REUTERS

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, на Мане претендует мадридский «Реал», который готов заплатить за сенегальца €170 млн. В этом случае «Ливерпуль» будет пытаться приобрести Мбаппе у ПСЖ.

В текущем сезоне на счету Мане 38 матчей во всех турнирах, 12 забитых мячей и 18 результативных передач. Мбаппе отметился 30 голами в 33 матчах за ПСЖ, а также отдал четыре результативные передачи.

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