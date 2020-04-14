СМИ: «Ливерпуль» нацелится на Мбаппе в случае ухода Мане

В случае если «Ливерпуль» покинет сенегальский форвард Садио Мане, мерсисайдцы будут нацелены на приобретение нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, на Мане претендует мадридский «Реал», который готов заплатить за сенегальца €170 млн. В этом случае «Ливерпуль» будет пытаться приобрести Мбаппе у ПСЖ.

В текущем сезоне на счету Мане 38 матчей во всех турнирах, 12 забитых мячей и 18 результативных передач. Мбаппе отметился 30 голами в 33 матчах за ПСЖ, а также отдал четыре результативные передачи.

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