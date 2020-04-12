Заразившийся коронавирусом Кенни Далглиш выписан из больницы

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Прославленный шотландский футболист Кенни Далглиш, известный выступлениями за «Ливерпуль» и «Селтик», был выписан из больницы, где проходил лечение от коронавируса.
Заразившийся коронавирусом Кенни Далглиш выписан из больницы
  • Reuters

«Персонал больницы был великолепен. Нам повезло, что они у нас есть. Желаю врачам всего наилучшего, потому что они неустанно работают, чтобы помочь стране справиться с этой пандемией. Люди могут подумать, что моё имя как-то повлияло, но в больнице всем оказывают одинаковую помощь», — приводит слова Далглиша Sky Sports.

Отмечается, что болезнь у Далглиша протекает бессимптомно, поэтому 69-летнего шотландца отпустили домой, где он будет находиться в самоизоляции.

На протяжении карьеры Далглиш играл только за два клуба: с 1969 по 1977 год — за «Селтик», а с 1977 по 1990 год — за «Ливерпуль». В разное время он также был главным тренером своих бывших команд.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словении обвинил президента УЕФА Чеферина в распространении коронавируса.

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