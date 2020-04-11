Премьер-министр Словении обвинил президента УЕФА Чеферина в распространении коронавируса

Короткая ссылка
Премьер-министр Словении Янез Янша публично раскритиковал своего соотечественника, президента Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) Александера Чеферина, за то, что тот поздно приостановил розыгрыш еврокубков.
Премьер-министр Словении обвинил президента УЕФА Чеферина в распространении коронавируса
  • Reuters

«Это было безответственно и преступно. Матч на стадионе «Сан-Сиро» в Милане «Аталанта» — «Валенсия» был биологической бомбой. Предупреждения Всемирной организации здравоохранения оказалось недостаточно для УЕФА, чтобы приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это доказывает, что они заботятся лишь о деньгах», — цитирует Яншу theworldnews.net.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия» (4:1) прошёл 19 февраля в Милане. Ряд специалистов считает, что проведение этой встречи стало одной из причин распространения коронавируса в Ломбардии.

Ранее сообщалось, что швейцарская прокуратура намерена закрыть одно из дел против экс-главы ФИФА Блаттера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить