Премьер-министр Словении обвинил президента УЕФА Чеферина в распространении коронавируса

Премьер-министр Словении Янез Янша публично раскритиковал своего соотечественника, президента Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) Александера Чеферина, за то, что тот поздно приостановил розыгрыш еврокубков.

«Это было безответственно и преступно. Матч на стадионе «Сан-Сиро» в Милане «Аталанта» — «Валенсия» был биологической бомбой. Предупреждения Всемирной организации здравоохранения оказалось недостаточно для УЕФА, чтобы приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это доказывает, что они заботятся лишь о деньгах», — цитирует Яншу theworldnews.net.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия» (4:1) прошёл 19 февраля в Милане. Ряд специалистов считает, что проведение этой встречи стало одной из причин распространения коронавируса в Ломбардии.

Ранее сообщалось, что швейцарская прокуратура намерена закрыть одно из дел против экс-главы ФИФА Блаттера.