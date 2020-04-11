Источник: швейцарская прокуратура намерена закрыть одно из дел против экс-главы ФИФА Блаттера

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Швейцарская прокуратура намерена закрыть одно из дел, возбуждённых против экс-президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозефа Блаттера.
Источник: швейцарская прокуратура намерена закрыть одно из дел против экс-главы ФИФА Блаттера
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press. Прокуроры намерены снять с Блаттера и ФИФА обвинения в присвоении прав на трансляции чемпионата мира на территории стран Карибского бассейна. Обвинение считало, что 12 сентября 2005 года Блаттер подписал договор с Карибским футбольным союзом на заведомо невыгодных для ФИФА условиях. Дело было открыто в 2015 году.

В то же время открытым остаётся дело о незаконной выплате 2 млн швейцарских франков главе Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) Мишелю Платини с банковского счёта ФИФА.

Ранее Блаттер ответил на обвинения во взяточничестве за предоставление права провести ЧМ-2018 в России.

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