Блаттер ответил на обвинения во взяточничестве за предоставление права провести ЧМ-2018 в России

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Экс-президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Йозеф Блаттер прокомментировал обвинения в даче взяток со стороны России и Катара в борьбе за право принять чемпионаты мира 2018 и 2022 годов.
Блаттер ответил на обвинения во взяточничестве за предоставление права провести ЧМ-2018 в России
  • Reuters

«В основе решения исполкома ФИФА лежало джентльменское соглашение. Вот и всё», — приводит слова Блаттера AFP.

Минюст США выступил с обвинением, в котором говорится, что представители России и Катара подкупили бывших чиновников ФИФА, чтобы те проголосовали за них при выборе стран, которые примут чемпионаты мира в 2018 и 2022 годах. В Москве и Дохе подобные обвинения отрицают.

Ранее сообщалось, что Катар намерен жёстко оспаривать обвинения по делу о подкупе чиновников ФИФА.

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