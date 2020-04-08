Блаттер ответил на обвинения во взяточничестве за предоставление права провести ЧМ-2018 в России

Экс-президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Йозеф Блаттер прокомментировал обвинения в даче взяток со стороны России и Катара в борьбе за право принять чемпионаты мира 2018 и 2022 годов.

«В основе решения исполкома ФИФА лежало джентльменское соглашение. Вот и всё», — приводит слова Блаттера AFP.

Минюст США выступил с обвинением, в котором говорится, что представители России и Катара подкупили бывших чиновников ФИФА, чтобы те проголосовали за них при выборе стран, которые примут чемпионаты мира в 2018 и 2022 годах. В Москве и Дохе подобные обвинения отрицают.

Ранее сообщалось, что Катар намерен жёстко оспаривать обвинения по делу о подкупе чиновников ФИФА.