Катар намерен жёстко оспаривать обвинения по делу о подкупе чиновников ФИФА
- РИА Новости
По словам представителя комитета, которые передаёт ТАСС, данные обвинения являются частью давнего дела, предметом которого не являются выборы стран — хозяев чемпионатов мира.
«Несмотря на годы ложных утверждений, доказательств того, что Катар получил право на проведение чемпионата мира 2022 года с нарушением этики или с помощью средств, которые противоречили бы строгим правилам выборов стран-организаторов, не было представлено. Высший комитет заявляет, что он строго придерживался всех правил и положений, касающихся процесса проведения выборов страны — хозяйки чемпионата мира, и любые заявления об обратном являются необоснованными и будут жёстко оспариваться», — заявили в организации.
Минюст США опубликовал результаты расследования, согласно которому российская и катарская стороны подкупили ряд чиновников ФИФА ради поддержки своих заявок на право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах.
Ранее сообщалось, что ФИФА запросит у Минюста США информацию по делу о взятках.