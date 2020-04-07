Катар намерен жёстко оспаривать обвинения по делу о подкупе чиновников ФИФА

Высший комитет Катара по проектам и наследию намерен оспорить обвинения по делу о взятках чиновников Международной федерации футбола (ФИФА) при выборе хозяев чемпионата мира 2022 года.

По словам представителя комитета, которые передаёт ТАСС, данные обвинения являются частью давнего дела, предметом которого не являются выборы стран — хозяев чемпионатов мира.

«Несмотря на годы ложных утверждений, доказательств того, что Катар получил право на проведение чемпионата мира 2022 года с нарушением этики или с помощью средств, которые противоречили бы строгим правилам выборов стран-организаторов, не было представлено. Высший комитет заявляет, что он строго придерживался всех правил и положений, касающихся процесса проведения выборов страны — хозяйки чемпионата мира, и любые заявления об обратном являются необоснованными и будут жёстко оспариваться», — заявили в организации.

Минюст США опубликовал результаты расследования, согласно которому российская и катарская стороны подкупили ряд чиновников ФИФА ради поддержки своих заявок на право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах.

Ранее сообщалось, что ФИФА запросит у Минюста США информацию по делу о взятках.