Катар намерен жёстко оспаривать обвинения по делу о подкупе чиновников ФИФА

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Высший комитет Катара по проектам и наследию намерен оспорить обвинения по делу о взятках чиновников Международной федерации футбола (ФИФА) при выборе хозяев чемпионата мира 2022 года.
Катар намерен жёстко оспаривать обвинения по делу о подкупе чиновников ФИФА
  • РИА Новости

По словам представителя комитета, которые передаёт ТАСС, данные обвинения являются частью давнего дела, предметом которого не являются выборы стран — хозяев чемпионатов мира.

«Несмотря на годы ложных утверждений, доказательств того, что Катар получил право на проведение чемпионата мира 2022 года с нарушением этики или с помощью средств, которые противоречили бы строгим правилам выборов стран-организаторов, не было представлено. Высший комитет заявляет, что он строго придерживался всех правил и положений, касающихся процесса проведения выборов страны — хозяйки чемпионата мира, и любые заявления об обратном являются необоснованными и будут жёстко оспариваться», — заявили в организации.

Минюст США опубликовал результаты расследования, согласно которому российская и катарская стороны подкупили ряд чиновников ФИФА ради поддержки своих заявок на право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах.

Ранее сообщалось, что ФИФА запросит у Минюста США информацию по делу о взятках.

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